I lavori in via Umberto I a Seregno sono già nel mirino. Dopo poche settimane dall’inizio, i nuovi marciapiedi sono stati trovati distrutti. Gli abitanti e gli automobilisti si chiedono come sia possibile che si siano rovinati così in fretta, mentre le polemiche sulla gestione degli interventi aumentano. La questione diventa un altro capitolo di un dibattito acceso tra cittadini e amministrazione comunale.

Lavori nel cuore di Seregno tra fiducia, disagi e polemiche. La questione torna inevitabilmente al centro del dibattito politico. A sollevare il caso è Edoardo Trezzi, capogruppo della Lega, che ha deciso di presentare un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’amministrazione sul cantiere avviato lungo via Umberto I, una delle arterie più vitali della città, strada elegante e ben conosciuta per lo shopping e i suoi servizi, nel tratto compreso tra piazza Biella e via Marconi. Un intervento atteso da anni, più volte annunciato e partito lo scorso 26 gennaio, ma che secondo Trezzi solleva più di una perplessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori in via Umberto I nel mirino: "Nuovi marciapiedi già distrutti"

