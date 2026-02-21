Padova minacce contro Parenzo | presentazione del libro trasferita

A Padova, le minacce rivolte a Parenzo hanno costretto gli organizzatori a spostare la presentazione del suo nuovo libro. La decisione è arrivata dopo che sono state segnalate intimidazioni e messaggi minacciosi. La manifestazione si terrà in una sede diversa rispetto a quella prevista inizialmente, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. L’evento si svolgerà nel pomeriggio di oggi, con la presenza di alcuni giornalisti e lettori.

Dopo le intimidazioni ricevute, l'incontro su "Lo scandalo Israele" cambia location per ragioni di sicurezza. Il giornalista: "Non ho paura, ma è grave dover tutelare il mio semplice diritto di parlare" La presentazione del nuovo libro di David Parenzo a Padova è stata spostata in una sede riservata a seguito di minacce e messaggi di odio giunti agli organizzatori, riporta Il Corriere della Sera. L'incontro, inizialmente previsto alla Scuola della Carità, si terrà dunque in un luogo comunicato esclusivamente via e-mail agli iscritti, su indicazione delle forze dell'ordine. Al centro delle contestazioni il libro "Lo scandalo Israele", pubblicato da Rizzoli, che affronta il conflitto in Medio Oriente e il dibattito sul linguaggio utilizzato per descriverlo.