Padova minacce contro Parenzo | presentazione del libro trasferita

Da ildifforme.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova, le minacce rivolte a Parenzo hanno costretto gli organizzatori a spostare la presentazione del suo nuovo libro. La decisione è arrivata dopo che sono state segnalate intimidazioni e messaggi minacciosi. La manifestazione si terrà in una sede diversa rispetto a quella prevista inizialmente, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. L’evento si svolgerà nel pomeriggio di oggi, con la presenza di alcuni giornalisti e lettori.

padova minacce contro parenzo presentazione del libro trasferita
© Ildifforme.it - Padova, minacce contro Parenzo: presentazione del libro trasferita

Dopo le intimidazioni ricevute, l’incontro su “Lo scandalo Israele” cambia location per ragioni di sicurezza. Il giornalista: “Non ho paura, ma è grave dover tutelare il mio semplice diritto di parlare” La presentazione del nuovo libro di David Parenzo a Padova è stata spostata in una sede riservata a seguito di minacce e messaggi di odio giunti agli organizzatori, riporta Il Corriere della Sera. L’incontro, inizialmente previsto alla Scuola della Carità, si terrà dunque in un luogo comunicato esclusivamente via e-mail agli iscritti, su indicazione delle forze dell’ordine. Al centro delle contestazioni il libro “Lo scandalo Israele”, pubblicato da Rizzoli, che affronta il conflitto in Medio Oriente e il dibattito sul linguaggio utilizzato per descriverlo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Israele: Parenzo sfida le proteste, libro segreto a Padova.Parenzo ha deciso di tenere una presentazione del suo libro su Israele a Padova, nonostante le proteste di gruppi che contestano le sue posizioni.

Presentazione del libro A.S.C.I. - Associazione Scout Cattolici Italiani Gruppo Scout Padova 4° Murialdini Patronato del Santo - PadovaIl 17 gennaio 2026 alle ore 17, presso il Patronato del Santo a Padova, si terrà la presentazione della seconda edizione del libro “A.

Davide Lacerenza si confessa alla Zanzara di Cruciani e Parenzo - puntata intera

Video Davide Lacerenza si confessa alla Zanzara di Cruciani e Parenzo - puntata intera
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Padova, minacce a David Parenzo per il libro su Israele: il talk spostato in luogo segreto. Vergognoso, ogni volta la stessa cosa.

padova minacce contro parenzoPadova, minacce a David Parenzo per il libro su Israele: il talk spostato in luogo segreto. «Vergognoso, ogni volta la stessa cosa»Contestata la presentazione dell'ultima pubblicazione «Lo scandalo Israele»: «Chi protesta non l'ha nemmeno letta. Ringrazio la polizia che si preoccupa per la mia incolumità» ... corrieredelveneto.corriere.it