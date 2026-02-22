Nuove asciugatrici Lg Next Ai | intelligenti veloci e attente ai consumi

Lg Electronics ha lanciato la gamma di asciugatrici Next Ai, create per essere più veloci e risparmiare energia. Il motivo di questo sviluppo è la crescente domanda di elettrodomestici efficienti e facili da usare. Le nuove asciugatrici integrano tecnologie avanzate che ottimizzano i cicli di asciugatura e riducono i consumi di corrente. Le prime unità sono già disponibili nei negozi specializzati, con modelli pensati per le famiglie che cercano praticità e risparmio.

Lg Electronics ha presentato Next Ai, la nuova gamma di asciugatrici intelligenti dell'azienda coreana. Seguendo l'evoluzione tecnologica già introdotta nel mondo del lavaggio, anche le nuove asciugatrici Lg integrano diverse funzioni di Intelligenza artificiale volte a ridurre i tempi di funzionamento e i consumi energetici. Grazie all'Ai, i nuovi modelli possono asciugare fino a 5 kg di bucato in un tempo ridotto del 40% rispetto a un ciclo tradizionale, mantenendo sempre la massima cura dei capi grazie all'asciugatura a bassa temperatura che previene il restringimento dei tessuti.