Digitalizzazione dal Cup 3.0 ai referti veloci.

La transizione digitale nel settore sanitario, dal Cup 3.0 ai referti veloci, rappresenta un intervento innovativo e completo. Questa evoluzione, unica a livello nazionale, migliora l’efficienza e l’accessibilità dei servizi, contribuendo a ottimizzare i processi e offrire un’esperienza più fluida ai cittadini. La digitalizzazione di un settore così importante sottolinea l’impegno verso un sistema sanitario più moderno e integrato.

Una digitalizzazione così ampia, non di un solo settore, rappresenta un unicum a livello nazionale in ambito sanitario. E’ stata portata avanti dall’ Azienda Usl Toscana nord ovest, in cui adesso la diagnostica è praticamente tutta digitalizzata, con gli esami che sono resi disponibili ai professionisti all’interno dell’ecosistema aziendale. Per il mondo della sanità e per i suoi sistemi organizzativi si tratta di un’autentica rivoluzione, che incide in maniera significativa sulla gestione quotidiana della salute dei cittadini, con milioni di documenti e immagini diagnostiche che sono raccolti in un unico database, accessibile agli specialisti Asl su un’unica piattaforma, sulla base di regole ben definite finalizzate a tutelare il diritto alla riservatezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

