Un escursionista è stato salvato dopo essere rimasto sepolto da una valanga causata da intense nevicate. L’uomo, che si trovava sul Pizzo dei Tre Signori, è stato individuato e soccorso grazie alla prontezza dei soccorritori. Era in stato di ipotermia e ha ricevuto le prime cure sul posto. La neve continua a scendere nella zona, aumentando il rischio di ulteriori slavine. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

GEROLA A lanciare l’allarme, mentre si trovava semisepolto dalla neve che lo aveva travolto è stato proprio lui, lo scialpinista che ieri poco dopo mezzogiorno e mezzo si è trovato in difficoltà nella zona del Pizzo dei Tre Signori, territorio comunale di Gerola Alta ma al confine con la Bergamasca, a circa 2.400 metri di quota. L’uomo, 59 anni, era solo e, vista la bella giornata, si era avviato per l’escursione da Orniga (Bg) ed era poi salito dalla Val Biandino, in Valsassina. Un azzardo? Difficile dirlo, anche se da giorni il rischio "4", ovvero forte, per il distacco di valanghe anche dal fronte molto esteso sconsigliava categoricamente di avventurarsi in uscite fuoripista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Valle d’Aosta, escursionista salvato da una valanga lungo il Lys: soccorso alpino e cane da valanga decisivi.Gressoney-La-Trinité, un escursionista è stato salvato oggi, 13 febbraio 2026, dopo essere stato travolto da una valanga lungo il torrente Lys tra Punta Jolanda e Staffal, in Valle d’Aosta.

Gerola Alta, semisepolto dalla neve dopo la valanga riesce a chiamare i soccorsi: salvato in ipotermiaGerola Alta, 21 febbraio 2026 – Una valanga ha sepolto una zona abitata, ma grazie a una chiamata tempestiva, i soccorsi sono intervenuti in tempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nuova valanga. Salvato escursionista. Era in ipotermia; Gressoney, escursionista travolto dalla valanga salvato dopo tre ore sotto la neve; Valanga a Gerola Alta: salvato escursionista in ipotermia; Escursionista salvato dalla valanga a Gressoney-La-Trinité.

Gerola Alta, semisepolto dalla neve dopo la valanga riesce a chiamare i soccorsi: salvato in ipotermiaUn escursionista di 59 anni se l’è vista brutta durante una passeggiata ad alta quota sulle Alpi Orobie ... msn.com

Valanga a Gressoney, escursionista salvato dopo tre ore in trappola: il video del salvataggioL’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio a Gressoney-La-Trinité, località alpina della Valle d'Aosta, dove l’uomo è rimasto intrappolato sotto circa un metro e mezzo di neve per ... tg.la7.it

Luna Nuova. . Bussoleno, valanga nel vallone dell'Addoi: il video del Soccorso alpino lungo il percorso a monte della borgata Falcemagna. Versanti boschivi a parte, non si segnalano danni rilevanti, neppure alle opere di presa e di carico dell'acquedotto com - facebook.com facebook

"Al momento meglio di così, alle Olimpiadi, non poteva andare. Noi eravamo in 2 con la Valanga Azzurra, ma questa squadra delle ragazze è incredibile, la nuova Valanga Rosa" Piero Gros #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com