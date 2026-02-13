Valle d’Aosta escursionista salvato da una valanga lungo il Lys | soccorso alpino e cane da valanga decisivi

Gressoney-La-Trinité, un escursionista è stato salvato oggi, 13 febbraio 2026, dopo essere stato travolto da una valanga lungo il torrente Lys tra Punta Jolanda e Staffal, in Valle d’Aosta. La slavina ha sepolto la persona sotto la neve, ma l’intervento rapido del soccorso alpino e l’impiego del cane da valanga hanno permesso di recuperarlo vivo.

Un escursionista scialpinista ha perso la vita in Valle d’Aosta, nella zona di Pointe de la Pierre a Gressan, dopo essere stato travolto da una valanga.

Una valanga si è verificata domenica 28 dicembre nell’Alta Valle di Susa.

