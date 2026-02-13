Valle d’Aosta escursionista salvato da una valanga lungo il Lys | soccorso alpino e cane da valanga decisivi

Gressoney-La-Trinité, un escursionista è stato salvato oggi, 13 febbraio 2026, dopo essere stato travolto da una valanga lungo il torrente Lys tra Punta Jolanda e Staffal, in Valle d’Aosta. La slavina ha sepolto la persona sotto la neve, ma l’intervento rapido del soccorso alpino e l’impiego del cane da valanga hanno permesso di recuperarlo vivo.

Gressoney, salvato escursionista travolto da una valanga lungo il Lys. Una valanga ha travolto un escursionista oggi, 13 febbraio 2026, a Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta, tra le località di punta Jolanda e Staffal, lungo il torrente Lys. L’uomo è stato estratto in vita grazie al tempestivo intervento del soccorso alpino e del cane da valanga della Guardia di Finanza, e trasportato d’urgenza all’ospedale di Aosta. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza in montagna e sull’importanza di una corretta valutazione del rischio in un contesto alpino sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

