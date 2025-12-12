Centro storico e Oltretorrente | pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti per il commercio

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato un Avviso Pubblico rivolto alla presentazione di progetti di rigenerazione urbana nei quartieri del Centro Storico e dell’Oltretorrente. L’iniziativa mira a valorizzare l’attrattività commerciale e a qualificare gli spazi pubblici, favorendo lo sviluppo sostenibile e il rilancio delle aree centrali della città.

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di migliorare l’attrattività commerciale e qualificare lo spazio pubblico nei quartieri del Centro Storico e dell’Oltretorrente.L’iniziativa si rivolge alle Associazioni di via, ai. Parmatoday.it

centro storico oltretorrente pubblicatoCentro storico e Oltretorrente: pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti per il commercio - È stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di migliorare l’attrattività commerciale e qualificare lo spazio pubblico nei quartieri ... parmatoday.it

Immagine generica

Parma Open - Il nuovo portale dello shopping in città

Video Parma Open - Il nuovo portale dello shopping in città