Centro storico e Oltretorrente | pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti per il commercio

È stato pubblicato un Avviso Pubblico rivolto alla presentazione di progetti di rigenerazione urbana nei quartieri del Centro Storico e dell’Oltretorrente. L’iniziativa mira a valorizzare l’attrattività commerciale e a qualificare gli spazi pubblici, favorendo lo sviluppo sostenibile e il rilancio delle aree centrali della città.

È stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di migliorare l'attrattività commerciale e qualificare lo spazio pubblico nei quartieri del Centro Storico e dell'Oltretorrente.L'iniziativa si rivolge alle Associazioni di via, ai.

