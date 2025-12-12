Webuild ha completato l'affondamento del quindicesimo cassone della Diga Foranea di Genova, un'importante fase di un progetto marittimo tra i più complessi in Europa. Il cantiere continua a svilupparsi con attività sia in superficie che nei fondali, segnando un progresso significativo nell'opera.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Il cantiere della Nuova Diga Foranea di Genova, opera marittima tra le più complesse in Europa, avanza con le lavorazioni sia in superficie che nei fondali. Come si spiega in una nota, il Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, ha completato l'affondamento del quindicesimo cassone, mentre nel cuore del mare sono state consolidate oltre 50mila colonne di ghiaia, pari al 79% del totale previsto, con un avanzamento complessivo della ghiaia posata dell'87%. L'opera è realizzata per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. I progressi sulle fondamenta che, sebbene invisibili, sono la spina dorsale dell'opera, includono anche l'ultimazione dell'installazione dei dreni, lunghi 22 metri, a 30 metri di profondità, elementi essenziali per stabilizzare e regolarizzare il piano di appoggio di una parte della diga. 🔗 Leggi su Iltempo.it