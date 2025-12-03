È stato calato in mare il quattordicesimo cassone della nuova diga foranea di Genova. I cassoni cellulari sono gli elementi che compongono la struttura della diga e che si presentano come colossi di cemento e acciaio, che misurano fino a 67 metri di lunghezza, 35 di larghezza e 33 di altezza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Nuova diga, posato il quattordicesimo cassone