Tetto in fiamme villetta evacuata

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Cartoceto, bruciando il tetto di una villetta. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno lavorato per più di cinque ore per domare le fiamme. La casa è stata evacuata in fretta, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Le cause sono ancora da accertare.

Cartoceto, tetto in fiamme in pieno giorno: villetta evacuata, 19 vigili del fuoco al lavoro per oltre cinque ore. È quanto accaduto ieri a Cartoceto, in via Silvio Pellico destando allarme e preoccupazione tra i residenti. Un camino acceso, la fuliggine nella canna fumaria e il fuoco che risale fino al tetto in legno. Sarebbe questa, secondo i primi accertamenti, l'origine dell' incendio che ieri ha reso provvisoriamente inagibile una villetta indipendente di due piani, abitata da due famiglie. L'allarme è scattato intorno alle 11,15. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto tempestivamente.

