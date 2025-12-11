Maxi incendio nella notte a Colverde | tetto in fiamme evacuata un’anziana

Nella notte a Colverde, un incendio ha interessato il tetto di una casa singola, provocando l’evacuazione di un’anziana residente. L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido, ma l’incendio ha causato danni significativi alla struttura. L’episodio ha creato momenti di tensione e preoccupazione tra i residenti della zona.

Attimi di paura nella notte a Colverde, in via Carlo Porta, dove poco dopo le 2.40 è scattato un intervento urgente per un incendio divampato sul tetto di una casa singola a due piani. Le fiamme, rapide e intense, hanno avvolto circa cento metri quadrati della copertura in legno.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Incendio nella villetta in provincia di Como, cinque mezzi dei vigili del fuoco in azione nella notte - 40, per l’incendio al tetto di una casa singola di due piani a Colverde in via Carlo Porta. Da comozero.it

