Non Sparate sul Pianista | Macbeth raccontato da Chiara Muti

Chiara Muti ha diretto la prima di «Macbeth» al Teatro Regio di Torino, ispirata dalla volontà di portare in scena un'opera complessa e intensa. La regista ha scelto di evidenziare le tensioni tra i personaggi, concentrandosi sulla profondità emotiva delle scene. Durante la rappresentazione, il pubblico ha potuto apprezzare un allestimento ricco di dettagli e un cast coinvolgente. La produzione si distingue per la cura nei particolari scenici e musicali.

In occasione della prima al Teatro Regio di Torino, la regista Chiara Muti ci svela la sua visione del «Macbeth» di Giuseppe Verdi. Il Verdi che non t'aspetti: «Desidero che gli artisti servano meglio il poeta che il Maestro». Il testo che scavalca il suono. Altro che Prima la musica e poi le parole, per citare Salieri. Nel suo Macbeth il Cigno di Busseto vuole l'esatto opposto. Non solo, chiede l'impossibile: «voce repressa», «suono muto», «senza voce». Per i direttori d'orchestra e i cantanti son grattacapi. Nel 1847 il compositore che sta per dare vita alla trilogia popolare (Rigoletto, Il trovatore, La traviata) non è impazzito: la Prima al Teatro della Pergola di Firenze è un trionfo clamoroso da 27 standing ovation.