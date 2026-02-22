Non capisco a cosa serva il VAR | è inspiegabile noi siamo buoni e abbiamo subito

Un episodio controverso ha scatenato un acceso dibattito tra Napoli e Atalanta a Bergamo, dopo che i tifosi hanno contestato una decisione arbitrale ritenuta ingiusta. La discussione si concentra sull’utilizzo del VAR, che molti considerano inutile o mal applicato. La partita si è infiammata quando i giocatori hanno protestato energicamente contro una chiamata che ha influenzato il risultato finale. Le immagini mostrano chiaramente alcune decisioni che continuano a sollevare dubbi tra gli spettatori.

La serata di Bergamo ha acceso un acceso dibattito tra Napoli e Atalanta, con il focus sui provvedimenti arbitrali e sul ruolo del VAR. In seguito alla partita, il direttore sportivo del Napoli ha commentato l'andamento della gara, evidenziando criticità e riflessioni sull'equità delle decisioni prese in campo. Nel confronto tra le due squadre sono emerse perplessità su come sono state interpretate alcune situazioni di gioco e su come sia stato impiegato il sistema di controllo video. In particolare, un rigore assegnato al 42' per contatto tra Hojlund e Hien è statosuccessivamente annullato, mentre un gol di Gutierrez è stato cancellato senza una successiva revisione.

