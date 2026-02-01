L’asilo nido torna a Cortenuova Porte aperte al nuovo Melograno | Accoglierà fino a 36 bambini

A Cortenuova riapre l’asilo nido Il Melograno. Ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione con la presenza del sindaco Alessio Mantellassi e degli assessori Falorni e Pasqualetti. Il nuovo asilo, costato 900mila euro con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sarà aperto da domani e potrà ospitare fino a 36 bambini in due classi.

È stato inaugurato ieri con una piccola cerimonia pubblica – alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Falorni e dell’assessore alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti – a Cortenuova, il nuovo asilo nido Il Melograno: un’operazione da 900mila euro portata a termine con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il nuovo nido che a partire da domani è pronta ad ospitare 36 bambini e bambine in due classi. Il nido d’infanzia della frazione, che dal 2023 era stato trasferito nella struttura di via Leopardi per i lavori di demolizione e ricostruzione, ha così ritrovato la propria collocazione originaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’asilo nido torna a Cortenuova. Porte aperte al nuovo Melograno: "Accoglierà fino a 36 bambini" Approfondimenti su Cortenuova Asilo L’asilo nido "Il Melograno" è pronto per accogliere i piccoli studenti Sabato 31 gennaio, a Empoli, si apre ufficialmente il nuovo asilo nido Asilo nido “Il melograno”, ci siamo: l’inaugurazione sabato 31 gennaio L’asilo nido “Il Melograno” di Empoli apre le sue porte sabato 31 gennaio, offrendo un nuovo spazio a 36 bambini e bambine. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cortenuova Asilo Argomenti discussi: L’asilo nido torna a Cortenuova. Porte aperte al nuovo Melograno: Accoglierà fino a 36 bambini; Bonus asilo nido: come funziona, a chi spetta e tutte le novità per il 2026; Omegna, posti già esauriti al micro nido dell’Asl Vco; Avvio delle iscrizioni agli asili nido e agli spazi gioco per l’anno educativo 2026/2027. L’asilo nido torna a Cortenuova. Porte aperte al nuovo Melograno: Accoglierà fino a 36 bambiniNel 2023 il trasferimento in via Leopardi per avviare i lavori di demolizione e quindi di ricostruzione. La soddisfazione del sindaco Mantellassi: La ristrutturazione è costata 900mila euro, fondi de ... msn.com Il nido Il Melograno torna a Cortenuova: aperta la nuova strutturaUna giornata di festa, graziata dal meteo, quella di sabato 31 gennaio 2026 nella frazione di Cortenuova, per l'apertura del nuovo nido 'Il Melograno' che ... gonews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.