New York paralizzata | 60cm di neve emergenza e Guardia Nazionale

Una forte tempesta invernale si avvicina alla costa est degli Stati Uniti, causando l’interruzione dei voli e l’attivazione della Guardia Nazionale a New York. La neve, che potrebbe superare i 60 centimetri, blocca le strade principali e crea disagi ai pendolari. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare a casa e a limitare gli spostamenti. Le squadre di emergenza sono già al lavoro per gestire la situazione. La nevicata si prevede che duri tutta la notte.

New York si prepara alla bufera: emergenza neve e stop ai voli lungo la East Coast. Una potente tempesta invernale si avvicina alla costa orientale degli Stati Uniti, con New York che si prepara ad affrontare nevicate intense che potrebbero raggiungere i 40 centimetri. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse contee dello stato di New York e nel New Jersey, mentre milioni di americani sono stati avvertiti della possibilità di forti nevicate e venti rafficati che potrebbero creare condizioni di bufera. La situazione rappresenta una sfida significativa per le infrastrutture e i servizi di emergenza, che si stanno preparando a rispondere alle richieste di aiuto e a garantire la sicurezza della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

New York paralizzata: 8 morti per una tempesta di neveUna bufera di neve ha mandato in tilt New York, ma anche tutta la parte orientale e il midwest degli Stati Uniti. La tempesta ha provocato almeno 8 vittime (soprattutto a causa di incidenti stradali) ... ilmessaggero.it

Tempesta di neve a New York, città paralizzata sotto le feste: oltre 1.850 voli in ritardo e 600 cancellatiUna tempesta di neve ha investito New York e ampie aree del Nordest degli Stati Uniti, provocando forti disagi al traffico aereo nel pieno del rientro natalizio. La perturbazione, che interessa anche ... corriereadriatico.it

