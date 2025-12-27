Bufera di neve a New York è emergenza

16.48 Stato di emergenza per intense nevicate a New York e New Jersey. Più di 1.600 voli cancellati. La tempesta Devin è la più forte degli ultimi tre anni, con picchi di 5 centimetri o più all'ora e accumuli di neve fino a 25 centimetri. Oltre 40 milioni di persone coinvolte nel Nordest degli Stati Uniti. La maggior parte dei voli annullati da e per i tre principali scali che servono New York City: JFK, Newark e LaGuardia. E quasi 8mila ritardi a Detroit, Filadelfia e Boston. Oggi si prevede una bufera ancora più intensa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Tempesta di neve a New York, la bufera peggiore dal 2022: oltre 1600 voli cancellati

Leggi anche: New York bloccata da una bufera di neve: almeno 1700 voli bloccati, la città va in tilt

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Russia, tempesta di neve e ghiaccio in Jacuzia: la temperatura scende a -56°C; New York, l'Empire State Building si illumina di verde e rosso per Natale; Capodanno 2025: ecco le 10 mete imperdibili per festeggiare l'anno nuovo; Spettacolo invernale, il Piemonte sommerso dalla neve: fiocchi a bassa quota, bufera a Prato Nevoso | FOTO e VIDEO.

Tempesta di neve a New York, la bufera peggiore dal 2022: oltre 1600 voli cancellati - Nello Stato di New York, al Frederick Douglass Greater Rochester International Airport, gli aerei decollano e atterrano sotto la bufera, ma sono stati annullati oltre 1. fanpage.it