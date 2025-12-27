Tempesta di neve a New York città paralizzata sotto le feste

Una tempesta di neve ha colpito New York e gli Stati Usa del Nord-Est causando la cancellazione e il ritardo di oltre mille voli. Una nevicata intensa si è riversata nell’area della Grande Mela raggiungendo oltre 15 centimetri a Long Island e 25 centimetri nella zona di Catskills. Prima dell’arrivo dell’ondata di maltempo, la governatrice di New York Kathy Hochul aveva dichiarato lo stato di emergenza. Stessa situazione per il New Jersey, con la governatrice ad interim Tahesha Way che aveva affermato: “Questa tempesta causerà condizioni stradali pericolose e avrà un impatto sui viaggi durante le vacanze”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tempesta di neve a New York, città paralizzata sotto le feste Leggi anche: Tempesta di neve a New York, disagi e voli cancellati: il maltempo inguaia i viaggi per le feste Leggi anche: Russia, tempesta di neve a Saratov: 200 persone intrappolate sotto la neve in autostrada Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. New York, tempesta di neve: strade semideserte e voli cancellati. FOTO; Tempesta di neve su New York, centinaia di voli cancellati; La tempesta Devin si abbatte sullo stato di New York: fino a 20 cm di neve; Attesa super tempesta di neve a New York: cancellati oltre mille voli. Tempesta di Neve a New York: Voli Cancellati e Disagi Durante le Feste Natalizie - La tempesta di neve a New York ha provocato significativi disagi ai viaggiatori durante il periodo delle festività natalizie. notizie.it

New York coperta di neve, gli aerei atterrano e decollano sul manto bianco e si aspetta la tormenta - Una tempesta è attesa nelle prossime ore nello Stato di New York, sulla costa Est degli Usa. msn.com

Tempesta di neve a New York, disagi e voli cancellati: il maltempo inguaia i viaggi per le feste - Una tempesta di neve a New York e in alcune zone dei Grandi Laghi e del Nordest degli Stati Uniti sta avendo un impatto significativo sul traffico aereo proprio sotto le feste natalizie. msn.com

Tempesta di neve a New York, la bufera peggiore dal 2022: oltre 1600 voli cancellati x.com

La tempesta di neve sulla costa nord-est degli Stati Uniti. Stato di emergenza a #NewYork. Già cancellati oltre mille voli. #Tg1 Stefano Fumagalli - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.