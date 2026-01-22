Cronaca risultato e gol mentre Wissa segna nella grande serata dell’UCL

Nella serata di Champions League, il Newcastle ha ottenuto una vittoria importante contro il PSV, battendolo 3-0 al St James Park. La partita ha visto anche il gol di Wissa, contribuendo al risultato finale. Questa prestazione rafforza la posizione dei padroni di casa nella competizione, mantenendo vivo l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale. Un risultato che sottolinea l’importanza di questa fase del torneo per entrambe le squadre.

2026-01-22 00:09:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Newcastle ha prodotto una prestazione imponente battendo il PSV 3-0 al St James Park, inserendosi saldamente nella mischia per un piazzamento tra i primi otto nella fase di campionato di Champions League. Il tono è stato dato presto, con l’alta stampa del Newcastle che ha inquietato il PSV fin dall’inizio. Quella pressione ha dato i suoi frutti all’ottavo minuto, quando è stato punito un pessimo rinvio del portiere Kovar. Bruno Guimaraes ha reagito più velocemente e ha spostato la palla su Joelinton, che ha servito Yoane Wissa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Report, risultato e gol mentre Salah segna nella vittoria dei tempi supplementariNell’ottavo di finale della Coppa d’Africa, l’Egitto ha superato il Benin 3-1 ai tempi supplementari, con un gol decisivo di Salah.

