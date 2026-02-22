NBA i risultati della notte 22 febbraio | rimonta Knicks al Garden show di Victor Wembanyama

I risultati dell’NBA di ieri sera mostrano come i Knicks abbiano rimontato uno svantaggio importante al Madison Square Garden, grazie a una prestazione energica dei loro giocatori. Contemporaneamente, Victor Wembanyama ha confermato il suo talento con una partita da protagonista, contribuendo alla vittoria dei San Antonio Spurs. La notte ha regalato emozioni intense e momenti di grande spettacolo, facendo salire l’attenzione sui prossimi incontri del campionato.

Si sono disputati sei match dell'NBA tra ieri sera e questa notte e i riflettori sono puntati sulla clamorosa rimonta dei New York Knicks al Madison Square Garden e sull'ennesima prova dominante di Victor Wembanyama, trascinatore dei San Antonio Spurs. New York ribalta Houston con un ultimo quarto straordinario, mentre il francese continua a incantare e guida San Antonio all'ottava vittoria consecutiva, confermandosi protagonista assoluto della notte. Clamorosa rimonta al Madison Square Garden, dove i New York Knicks recuperano 18 punti nell'ultimo quarto e battono 108-106 gli Houston Rockets. Decisivi i 25 punti di Karl-Anthony Towns e il canestro del sorpasso firmato da Jalen Brunson nel finale, mentre sul possesso conclusivo Kevin Durant sbaglia la tripla della vittoria sulla sirena, completando la beffa per Houston.