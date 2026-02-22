Naufragio | Trapani in preghiera Safira in mare per 130 vite perse

A causa del maltempo causato dal ciclone Harry, un naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di 130 vite. A Trapani, si sono radunate molte persone per una preghiera interreligiosa, per ricordare i migranti scomparsi. La comunità locale si stringe intorno alle famiglie dei dispersi e cerca di affrontare il dolore di questa tragedia. La Guardia Costiera continua le operazioni di salvataggio in mare. La speranza resta nel recupero di eventuali superstiti.

Una preghiera interreligiosa si è tenuta questa mattina a Trapani in segno di cordoglio per i migranti che hanno perso la vita nel naufragio nel Mediterraneo centrale, causato dalle condizioni meteorologiche avverse legate al ciclone Harry. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà, con la partecipazione di diverse comunità religiose e l’impegno a non dimenticare le vittime di queste tragedie. La preghiera, svoltasi in una giornata carica di significato, ha la partecipazione di rappresentanti di diverse fedi religiose, unite nel desiderio di esprimere vicinanza ai familiari e agli amici dei migranti scomparsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trapani, una preghiera interreligiosa per i migranti morti e dispersiL’iniziativa si svolgerà domani (22 febbraio 2026) al porto. Casarini e Ferrari: «Vogliamo dire ai familiari che non sono soli» ... msn.com

Tratta: mons. Fragnelli (Trapani), porre fine al fenomeno, è una chiamata di civiltà morale, culturale e spiritualeDa ogni continente e da ogni tradizione, ci uniamo nella preghiera, chiedendo a Dio, padre di tutti, di aiutarci a porre fine alla tratta di persone: è una chiamata di civiltà morale, culturale e spi ... agensir.it

Il ritrovamento, unito al recupero di altri corpi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia e tra Trapani e Marsala, fa ipotizzare un possibile naufragio di migranti. - facebook.com facebook

Migranti, 11 i cadaveri ritrovati in pochi giorni fra Pantelleria e Custonaci: aperta inchiesta Per la procura di Trapani l'ipotesi è che ci sia stato uno o più naufragi durante le mareggiate del ciclone Harry @TgrRai @GiorgioRuta1 x.com