Basket il naufragio di Trapani e del progetto Antonini che rischia di sparire anche dal calcio
Il futuro del basket e del calcio a Trapani appare incerto, con il progetto di Antonini in grave difficoltà. La situazione evidenzia le sfide di una città che rischia di perdere importanti rappresentanze sportive, mettendo a repentaglio la continuità delle attività sportive locali e il coinvolgimento della comunità nel panorama sportivo nazionale.
Trapani rischia di sparire dal basket italiano. In realtà anche dal calcio. Il progetto di Antonini sta naufragando. La situazione è disperata. Ci sono ritardi nei pagamenti Iva e Irpef. Ieri la squadra di Basket non si è presentata a Bologna e perderà la partita 2-0. Parliamo della squadra che aveva vinto otto delle prime nove partite. E aveva indotto Ettore Messina a dimettersi da Milano. Scrive il Corriere della Sera: C’è un risultato già scritto nel programma del quattordicesimo turno della serie A. Virtus Bologna-trapani non si disputerà per decisione del club siciliano, non partito per l’emilia dopo il no di Fip e Lega Basket alla richiesta di rinvio «per forza maggiore». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Basket: altri 3 punti di penalizzazione a Trapani, Antonini inibito 2 anni
Leggi anche: Basket: due anni di inibizione per Antonini, Trapani subisce la terza penalizzazione
