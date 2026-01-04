basket il naufragio di trapani e del progetto antonini che rischia di sparire anche dal calcio

Il futuro del basket e del calcio a Trapani appare incerto, con il progetto di Antonini in grave difficoltà. La situazione evidenzia le sfide di una città che rischia di perdere importanti rappresentanze sportive, mettendo a repentaglio la continuità delle attività sportive locali e il coinvolgimento della comunità nel panorama sportivo nazionale.

Trapani rischia di sparire dal basket italiano. In realtà anche dal calcio. Il progetto di Antonini sta naufragando. La situazione è disperata. Ci sono ritardi nei pagamenti Iva e Irpef. Ieri la squadra di Basket non si è presentata a Bologna e perderà la partita 2-0. Parliamo della squadra che aveva vinto otto delle prime nove partite. E aveva indotto Ettore Messina a dimettersi da Milano. Scrive il Corriere della Sera: C’è un risul­tato già scritto nel pro­gramma del quat­tor­di­ce­simo turno della serie A. Vir­tus Bolo­gna-tra­pani non si dispu­terà per deci­sione del club sici­liano, non par­tito per l’emi­lia dopo il no di Fip e Lega Basket alla richie­sta di rin­vio «per forza mag­giore». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

