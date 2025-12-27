Va in ospedale con un neonato morto nascosto nello zaino arrestata 23enne a Tolosa
Una giovane di 23 anni è stata arrestata a Tolosa dopo aver portato il corpo di un neonato morto nello zainetto in un ospedale della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Neonato muore in sala parto, indagati cinque sanitari per omicidio colposo.
Neonato morto in casa a Lodi, madre ricoverata in ospedale col "codice viola": ambulanza chiamata dalla vicina - Un neonato è stato trovato morto in un'abitazione di Lodi dopo il parto in casa della madre: la 35enne è stato ricoverata in "codice viola" ... virgilio.it
Partorisce in casa, neonato morto. Disposta l'autopsia - Attivato il codice viola per la donna che in passato era stata visitata per presunte violenze ... rainews.it
A Lodi un neonato è nato morto durante un parto avvenuto in casa. L’ospedale ha attivato il protocollo per sospetta violenza. La Procura ha disposto l’autopsia e aperto un’indagine per chiarire le circostanze. - facebook.com facebook
#Gaza Ieri, un neonato di 29 giorni è morto all'ospedale Nasser supportato da #MSF. Nonostante i tentativi di assisterlo, non è stato possibile salvarlo. Secondo il ministero della salute, è morto a causa del #freddo. x.com
