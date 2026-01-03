Tragedia Crans-Montana | Fondazione Carige stanzia 50mila euro e lancia raccolta fondi

In seguito alla tragedia di Crans-Montana che ha coinvolto anche giovani italiani e liguri, la Fondazione Carige ha deciso di destinare un primo contributo di 50 mila euro. Contestualmente, è stata avviata una raccolta fondi per sostenere le famiglie colpite e affrontare le conseguenze di questa difficile situazione. La decisione riflette l’impegno dell’ente nel fornire un supporto concreto in momenti di emergenza.

Mentre continua il dolore e l'angoscia per la famiglia di Emanuele Galeppini, il consiglio di amministrazione di Fondazione Carige, scosso per la tragedia di Crans-Montana che ha coinvolto anche ragazzi italiani e liguri, si è riunito d'urgenza deliberando un primo stanziamento di 50mila euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Raccolta fondi per Masini. Adesso si valuta il futuro dei 50mila euro donati Leggi anche: Peep, il golden retriever con la leucemia. L'influencer Giada Smania lancia la raccolta fondi online: 15mila euro in un giorno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Strage di Crans-Montana, la bacheca della speranza su Instagram: “Aiutateci a trovare i nostri figli, i…; LIVE Crans Montana, gli aggiornamenti. Tra i feriti giovane calciatore del Pescara: Visto cose orribili; Il mondo è sotto shock per la tragedia di Crans-Montana; Crans-Montana: una tragedia che si poteva evitare. Crans-Montana: Fondazione Carige stanzia 50.000 euro per le famiglie colpite dalla tragedia e lancia una raccolta fondi - Nei prossimi giorni la Fondazione avvierà contatti con imprese, istituzioni e associazioni di categoria per raccogliere ulteriori risorse ... telenord.it

Tragedia di Crans Montana, Fondazione Carige stanzia 50.000 euro a sostegno delle famiglie e lancia una raccolta fondi - Il consiglio di amministrazione di Fondazione Carige – Lorenzo Cuocolo (presidente), Giovanni Amoretti (vicepresidente), Francesca Ravaschio (consigliere di amministrazione), Andrea Rivellini (consigl ... rivieratime.news

Fondazione Carige, cinquantamila euro alle famiglie colpite dalla tragedia di Crans Montana - Stanziamento immediato e avvio di una raccolta fondi per sostenere cure mediche e psicologiche dei giovani coinvolti ... lavocedigenova.it

Tg3. . La tragedia di Crans, l'inchiesta si concentra sulle candele scintillanti sulle bottiglie di champagne, sul materiale fonoassorbente del soffitto e sulla conformità alle normative. Da verificare anche le misure di sicurezza presenti nel locale Le Constellation, t - facebook.com facebook

Tragedia Crans- #Montana, tra i feriti il calciatore del #Pescara Primavera Eliot Thelen Eliot Thelen, lussemburghese classe 2007, era presente nel bar “Le Constellation” al momento della tragedia. Il calciatore della Primavera del Pescara ha riportato lievi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.