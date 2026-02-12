Contro i tumori infantili Comitato Chianelli lancia raccolta fondi | in vendita primule e begonie

Il Comitato Chianelli ha lanciato una nuova campagna di raccolta fondi per sostenere la lotta contro i tumori infantili. Dal 12 al 15 febbraio, i volontari dell’associazione venderanno primule e begonie per raccogliere soldi destinati alla ricerca. È un’iniziativa che dura da oltre 35 anni, e quest’anno si fa ancora più concreta con l’obiettivo di aiutare i bambini malati.

Una campagna iniziata oggi e che si concluderà il 15 febbraio prossimo. E' partita la campagna di raccolta fondi in favore della ricerca contro i tumori infantili. In prima linea, come è ormai da 35 anni, c'è il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli"; grazie ai volontari dell'associazione dal 12 al 15 febbraio raccoglieranno i fondi attraverso la vendita di primule e begonie della ricerca. L'acquisto-donazione sarà possibile farlo negli ospedali, nei punti vendita Gala, nei mercati Campagna amica Coldiretti. sono fiori simbolo della Primavera.

