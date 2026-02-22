Nasce la Reggio-Old School BiC | sul parquet parte l’avventura nel Csi Over 40

La Reggio-Old School BiC ha iniziato la sua partecipazione al campionato Csi Over 40, dopo aver formato una squadra composta da ex giocatori locali. La decisione di entrare in questa competizione deriva dalla volontà di mantenere vivo lo spirito sportivo tra amici di lunga data. Le prime partite si sono giocate sul parquet del palazzetto cittadino, attirando l’attenzione dei tifosi della zona. La squadra punta a consolidare il suo ruolo nel torneo.

Un campionato che rappresenta soprattutto un’occasione di aggregazione. A raccontare la genesi della squadra è Nicola Famà, tra i promotori dell’iniziativa Prende ufficialmente il via, da questa stagione, la nuova avventura della Reggio-Old School BiC, società che parteciperà al campionato Csi Over 40. Un progetto che unisce passione, amicizia e spirito di appartenenza, nel segno della tradizione cestistica reggina. A raccontare la genesi della squadra è Nicola Famà, tra i promotori dell’iniziativa:“Più o meno il gruppo è quello dello scorso anno con i Lumakold – spiega – ci siamo dovuti riorganizzare e grazie ad Antonio Cugliandro e a tutta la famiglia BIC per averci accolti in questo nuovo progetto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Serie A, Reggio BiC cade sul parquet della Briantea CantùLa Reggio BiC affronta la partita contro Briantea Cantù, concludendo con una sconfitta di misura.

Serie A, Reggio BiC scende in campo a Giulianova: sfida chiave per la Coppa ItaliaLa Reggio BiC si prepara a disputare una partita importante a Giulianova, segnando l'inizio del 2026 con una sfida valida per la Coppa Italia.

