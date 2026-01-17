Serie A Reggio BiC cade sul parquet della Briantea Cantù

La Reggio BiC affronta la partita contro Briantea Cantù, concludendo con una sconfitta di misura. La sfida si è svolta sul parquet di Cantù, evidenziando gli sforzi della squadra, anche se il risultato finale è stato di 87-56 a favore dei padroni di casa. Un incontro che ha visto le due formazioni impegnate in una partita equilibrata, caratterizzata da determinazione e volontà di migliorare.

I reggini si presentano all'appuntamento in totale emergenza: coach Antonio Cugliandro può contare su appena sette elementi, con Trabuchet febbricitante ma regolarmente in campo e l'assenza pesantissima di capitan Sripirom, impegnato con la propria nazionale, oltre a quella di D'Anna. Le difficoltà, note già alla vigilia, rendono impossibile per la formazione amaranto mettere realmente in difficoltà la corazzata lombarda, nonostante una settimana di preparazione intensa e la volontà di provare a restare in partita il più a lungo possibile. Il match si apre con il primo canestro firmato Reggio BiC grazie a Trabuchet, ma Cantù riprende subito il controllo dell'incontro.

