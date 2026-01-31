La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna per il maltempo | quando potrebbe partire la missione

La NASA ha deciso di posticipare il lancio di Artemis II, la missione verso la Luna, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Florida. La finestra di partenza prevista inizialmente questa settimana viene rimandata in attesa di condizioni meteorologiche più favorevoli. Al momento, non ci sono ancora date ufficiali, ma gli ingegneri monitorano costantemente il meteo per individuare il momento giusto.

La NASA ha rivisto la prima opportunità di lancio della missione Artemis II verso la Luna a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la Florida. Lo slittamento del decollo è legato al rinvio del wet dress rehearsal, una fase cruciale delle operazioni di preparazione a terra.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su NASA Artemis Missione Artemis II: primi astronauti in viaggio verso la Luna dopo oltre mezzo secolo La NASA ha appena lanciato Artemis II, la prima missione con astronauti verso la Luna dopo più di cinquant’anni. Si avvicina il lancio di Artemis 2 verso la Luna: astronauti entrati in quarantena L’avvicinarsi del lancio di Artemis 2 segna un passo importante per l’esplorazione lunare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su NASA Artemis Argomenti discussi: Artemis II, NASA rinvia primo lancio lunare per gelo al sito di lancio; La Nasa rinvia il lancio verso la Luna; La NASA rinvia il lancio verso la Luna per il gelo in Florida; Artemis II, stregati dalla luna. La NASA rinvia il lancio verso la Luna per il gelo in FloridaAGI - La NASA ha posticipato la data prevista per il volo sulla Luna a causa delle temperature gelide previste per il sito di lancio in Florida. La prima finestra per il lancio sulla Luna sarà ora l'8 ... msn.com NASA rinvia la prima missione lunare di Artemis con astronauti per freddo estremo al sito di lancioArtemis della Nasa: il primo volo lunare con equipaggio slitta di due giorni rispetto al piano. Nuova data non prima dell'8 febbraio. it.euronews.com Artemis 2 rinviata: il test di rifornimento SLS slitta per il gelo in Florida, lancio non prima dell’8 febbraio (in Italia saranno le 05:20 del 9 febbraio) La NASA ha rinviato il test di rifornimento del razzo SLS per la missione Artemis 2 a causa delle temperature eccez - facebook.com facebook La scorsa settimana, il razzo Artemis II della NASA è stato trasportato alla piattaforma di lancio. Sopra , Orion e il Modulo di Servizio Europeo di @esa sono pronti a trasportare quattro astronauti in questa storica missione lunare Guarda il @esasp x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.