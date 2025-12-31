Napoli latitante arrestato al Borgo Marinari | era evaso dai domiciliari a dicembre

Un uomo latitante, evaso dai domiciliari a dicembre, è stato arrestato al Borgo Marinari di Napoli. Ricercato per detenzione e spaccio di droga dal 2 dicembre, è stato individuato e fermato dai Carabinieri mentre si trovava a bordo di una barca. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, contribuendo alla sicurezza della zona e alla lotta contro il crimine.

L’uomo, ricercato dal 2 dicembre per detenzione e spaccio di droga, è stato bloccato dai Carabinieri mentre si trovava su una barca al Borgo Marinari. Inutile il tentativo di fuga. Era evaso dagli arresti domiciliari all’inizio di dicembre, ma la sua latitanza è finita oggi al Borgo Marinari, nel cuore di Napoli. I Carabinieri hanno . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, latitante arrestato al Borgo Marinari: era evaso dai domiciliari a dicembre Leggi anche: Donna accoltellata a Qualiano: arrestato l’ex compagno, era evaso dai domiciliari Leggi anche: Arrestato ex senatore del Pdl Nespoli: era evaso dai domiciliari Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ciro Andolfi arrestato dopo 3 anni di fuga, il latitante si nascondeva dietro un termosifone; Napoli, arrestato il latitante Ciro Andolfi: il bunker; Scampia, tenta la fuga tra le strade del quartiere prima dell’arresto: latitante bloccato dopo colluttazione. Latitante arrestato a Napoli, stanato su una barca - Napoli, irreperibile dal 2 dicembre: arrestato dai Carabinieri al Borgo Marinari mentre si trovava su una barca. internapoli.it

Arrestato a Napoli Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi - È stato trovato all’interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri dei nucleo investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal ... msn.com

Napoli, arrestato il latitante Antonio Aloia: dormiva con la pistola carica accanto - Arrestato il latitante Antonio Aloia: scovato in una casa a Gricignano d’Aversa. msn.com

NanoTV. . ULTIM’ORA - #GriciganoDAversa - Arrestato latitante dai Carabinieri del comando provinciale di #Napoli e’ il 23esimo quest’anno. #AntonioAloia e’ stato rintracciato e consegnato alla giustizia alle prime luci dell’alba. Paolo Fusco #Cronaca # - facebook.com facebook

Latitante arrestato dopo 3 anni in fuga: era in un nascondiglio ricavato dietro ad un termosifone in un appartamento nella periferia di Napoli. I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pen x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.