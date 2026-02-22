Napoli morte del piccolo Domenico | i Nas di nuovo al Monaldi

I Nas intervengono di nuovo al Monaldi dopo la morte di Domenico, causata da un cuore danneggiato impiantato. I militari esaminano documenti e dispositivi medici per chiarire le circostanze del decesso. La famiglia del bambino chiede risposte e si attende l'esito delle verifiche. Le indagini si concentrano sui processi di cura e sulle eventuali responsabilità. La comunità aspetta chiarimenti sulle cause di questa tragica perdita.

A Napoli, le indagini per far luce sulla morte del piccolo Domenico - avvenuta sabato 21 febbraio - non si fermano. I carabinieri del Nas si sono recati all'ospedale Monaldi, dove il bimbo è morto in seguito alle complicanze di un trapianto di cuore fallito. I militari si sono presentati nel nosocomio partenopeo nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli, dopo aver proceduto nella giornata di sabato alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei loro cellulari., Dopo la morte del bambino si è aggravata la posizione dei sei sanitari indagati (secondo alcune indiscrezioni di stampa, a breve se ne dovrebbero aggiungere altri). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La morte del piccolo Domenico, Nas di nuovo al MonaldiIl Nas indaga sulla morte di Domenico, un bambino di pochi anni, che è deceduto ieri al Monaldi.

La mamma del piccolo Domenico: "Paghino e chiedano perdono. Tutti sapevano ma nessuno parlava". Nas di nuovo al MonaldiPatrizia, madre di Domenico, denuncia che molti sapevano ma non hanno parlato, contribuendo alla sua morte.

La morte del piccolo Domenico Caliendo, i Nas di nuovo al Monaldi

La morte del piccolo Domenico, i carabinieri del Nas di nuovo al MonaldiI militari sono tornati stamane nell'ospedale partenopeo nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura partenopea (con l'aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante) dopo aver proceduto ieri alla ... altoadige.it

Domenico, dal trasporto con ghiaccio secco al trapianto di cuore fallito: la catena di errori che ha portato alla morte del bimbo di due anniIl piccolo era affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa ed era ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in attesa di un trapianto ... affaritaliani.it

Sulla morte del piccolo #Domenico la procura di #Napoli ha aperto un'inchiesta, 6 gli indagati per omicidio colposo x.com

