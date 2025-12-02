L’Ancona non ci sta e reclama | Abbiamo subito torti evidenti

Stavolta l’Ancona non ci sta e prepara il reclamo. Da inviare ai vertici federali e all’Associazione arbitri. Non cambierà nulla, i risultati rimarranno quelli del campo, ma l’Ancona ha deciso che alzerà la voce, che si farà sentire. E che insieme ai torti subiti nella partita contro il Fossombrone ci saranno anche quelli della partita di Chieti, anch’essi documentati dai video, come l’episodio del rigore non concesso per il fallo su Rovinelli e quello del gol regolare negato a Bonaccorsi. Così non si può proseguire, insomma. D’altra parte il messaggio pubblicato ieri sulla pagina dell’Ancona è chiaro: "La Ssc Ancona comunica che porterà all’attenzione degli organi competenti gli episodi accaduti durante la partita contro il Fossombrone e che, non venendo adeguatamente sanzionati, hanno inciso sull’andamento di un match equilibratissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

