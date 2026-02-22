Il direttore sportivo del Napoli, Manna, si è scagliato contro il VAR dopo la sconfitta contro l’Atalanta. La sua rabbia deriva dalla mancata concessione di un rigore e dall’annullamento di un gol nel primo minuto, decisioni che ha definito ingiuste. Manna ha sottolineato come le decisioni arbitrali abbiano influenzato il risultato finale e ha chiesto spiegazioni sul funzionamento del sistema video. La discussione si è accesa subito dopo il fischio finale.

Nel match pomeridiano domenicale disputato al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l’Atalanta ha sconfitto in rimonta il Napoli per 2-1, con la squadra partenopea che però ha lamentato la mancata concessione di un calcio di rigore prima accordato e poi tolto dall’arbitro Daniele Chiffi tramite VAR e per un gol annullato a Gutierrez nel primo minuto . L'articolo Napoli, il ds Manna furioso: “Dov’è il fallo di Hojlund? Questa cosa è incommentabile, cosi ci sta a fare il VAR? Perchè..” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Il Napoli vuole Nandez del Cagliari. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Manna, DS del Napoli: “Sotto gli occhi di tutti quanto successo con il Verona: il VAR…”Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha commentato a Radio CRC le recenti decisioni arbitrali, evidenziando quanto accaduto con il Verona e il ruolo del VAR.

Juventus-Napoli, fallo di Bremer su Hojlund: perché non è stato fischiato il rigoreDurante la partita tra Juventus e Napoli, l'arbitro Mariani ha deciso di non assegnare il rigore al Napoli, nonostante alcuni contatti in area.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Alisson intuizione di Manna: quando il ds del Napoli ha deciso di puntare sul brasiliano; Fabrizio Romano: 'Bravi il Napoli e il DS Manna a prendere Alisson Santos'; Retroscena Alisson: Manna 'colpito' dal brasiliano quando giocò al Maradona con lo Sporting; Tre talenti dalla Champions seguiti da Manna per il futuro del Napoli.

Retroscena Alisson: ha colpito Manna in una partita e da lì è partita l'ideaAlisson Santos è per il Napoli un’intuizione di Manna nata in Champions. Lo scrive il Cds con tutti gli aggiornamenti e i retroscena sul campo del club azzurro di gennaio. tuttonapoli.net

Retroscena Alisson, l'agente disse a Manna: Seguitelo al MaradonaMarco Conterio su Tmw nel suo editoriale parla dell'arrivo di Alisson Santos al Napoli e spiega com'è nata l'idea a gennaio del ds Manna con il brasiliano per ... tuttonapoli.net

Il Napoli dovrà fare tante valutazioni in difesa, Manna ha già individuato il colpo giusto, ma non sarà facile. - facebook.com facebook

Giovanni Manna ds della #Napoli: "Raheem Sterling è forte ma non gioca da tempo. Ora la vedo difficile, ha sempre aspettative economiche importanti" Su Alisson Santos dello #SportingCP "Ci piace, non lo nascondo. Vediamo cosa accadrà", ha detto a Sk x.com