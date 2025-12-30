Calciomercato Napoli McTominay attira l’interessi dall’Inghilterra! Il valore dello scozzese aumenta ma United e altre 3 big pensano di riportarlo in Premier

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di una possibile operazione in uscita: Scott McTominay, centrocampista dello United, sta attirando l'interesse di diversi club inglesi. Con il suo valore in crescita, il giocatore potrebbe presto tornare in Premier League, dove quattro squadre valutano un suo eventuale trasferimento. La situazione resta da seguire per capire le decisioni dei club coinvolti e le possibilità di un trasferimento.

