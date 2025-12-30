Calciomercato Napoli McTominay attira l’interessi dall’Inghilterra! Il valore dello scozzese aumenta ma United e altre 3 big pensano di riportarlo in Premier
Il calciomercato del Napoli si arricchisce di una possibile operazione in uscita: Scott McTominay, centrocampista dello United, sta attirando l'interesse di diversi club inglesi. Con il suo valore in crescita, il giocatore potrebbe presto tornare in Premier League, dove quattro squadre valutano un suo eventuale trasferimento. La situazione resta da seguire per capire le decisioni dei club coinvolti e le possibilità di un trasferimento.
Calciomercato Napoli, McTominay attira l’interessi dall’Inghilterra! Manchester United e non solo: quattro club pronti a riportarlo in Premier Il Manchester United torna a guardare in casa propria, o meglio al passato. Tra le ipotesi che stanno prendendo forma a Old Trafford c’è anche quella di un possibile ritorno di Scott McTominay, centrocampista scozzese ceduto al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel il nuovo gioiello scoperto da Pantaleo Corvino! Il difensore classe 2004 incanta in Serie A e attira gli interessi delle big: fissato il prezzo
Leggi anche: Napoli, Scott McTominay attira le big d’Europa: valutazione da 70 milioni, anche il Real Madrid interessato?
Clamoroso dall'Inghilterra: Man United sogna ritorno McTominay! E in UK ci sono altri 3 club - Scott McTominay lo ha fatto lasciando il Manchester United e trovando a Napoli la dimensione ideale per esprimere tutto il suo potenziale. tuttonapoli.net
McTominay a DAZN: "Nel calcio di oggi devi saper giocare ovunque. Lobo? Suo rientro ci facilita" - Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN. tuttonapoli.net
Napoli, McTominay apre al ritorno in Premier League: e per il Manchester United una porta è ancora aperta - La carriera di Scott McTominay ha preso una svolta inaspettata ma scintillante da quando ha lasciato il Manchester United, ma ora si intensificano le speculazioni che il centrocampista scozzese potreb ... msn.com
Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte x.com
Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.