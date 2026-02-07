Infortunio McTominay ansia in casa Napoli per le condizioni dello scozzese | cosa è successo e come sta

In casa Napoli cresce l’ansia per le condizioni di McTominay, che si è infortunato durante l’allenamento. Le sue condizioni sono ancora da valutare e si aspetta un aggiornamento nelle prossime ore. La squadra spera in buone notizie, mentre i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Infortunio McTominay, le condizioni dello scozzese sono da valutare nel corso delle prossime ore. Non una buona notizia per Conte. Il ruggito del leone scozzese si è interrotto bruscamente sotto le luci di Marassi, gettando un’ombra di preoccupazione sul momento magico del Napoli. La notizia che agita il tifo azzurro riguarda l’ infortunio di McTominay, il pilastro che ha trasformato il centrocampo di Antonio Conte con la sua fisicità e il suo carisma. Durante l’ultima sfida di campionato contro il Genoa, il “guerriero” ex Manchester United è stato costretto alla resa, lasciando il campo in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Napoli, infortunio McTominay: il punto verso la RomaPiove sul bagnato in casa Napoli. A otto giorni dallo scontro diretto contro la Roma, Antonio Conte è in ansia per Scott McTominay. Colpito duro alla caviglia prima di realizzare il gol del momentaneo ... asromalive.it

Infortunio McTominay, Conte annuncia: Ha un problema da inizio anno, vi spiego...Scott McTominay è stato sostituito all'intervallo a causa di un problema muscolare, per il quale ha iniziato a zoppicare in campo durante il match contro il Genoa. Nel post-partita ... tuttonapoli.net

#Juorno #Napoli vince a #Marassi nonostante le prestazioni penose di #Buongiorno e #JuanJesus: #McTominay show e poi infortunio x.com

MCTOMINAY OUT PER INFORTUNIO Non abbiamo più certezze. #McTominay #Fantacalcio facebook