Napoli la novità fa sorridere Conte | il calciatore è rientrato!

Kevin De Bruyne è arrivato a Napoli, portando entusiasmo tra tifosi e staff. La sua presenza si deve a un infortunio che lo ha tenuto lontano dal calcio per mesi e ora torna per riprendere gli allenamenti con la squadra. La sua visita, avvenuta nel centro sportivo, ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La presenza del calciatore rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e reinserimento nel gruppo.