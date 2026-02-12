Napoli Conte può sorridere | la novità dall’allenamento congiunto

Questa mattina il Napoli ha battuto l’Ischia 4-0 in un allenamento congiunto al Training Center di Castel Volturno. La squadra di Conte ha mostrato sicurezza e buona condizione, lasciando il segno contro una rivale che ha retto poco. Ora il tecnico può sorridere, perché il risultato dà fiducia in vista delle prossime partite ufficiali.

Il Napoli ha dominato l' allenamento congiunto contro l'Ischia, imponendosi 4-0 nel test amichevole disputato oggi al Training Center di Castel Volturno. La squadra di Antonio Conte ha mostrato buona intensità e ha sfruttato l'occasione per mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni di Serie A. Lukaku sta ritrovando la condizione. Protagonista assoluto è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta e in evidente ripresa fisica dopo le recenti uscite del Napoli. Romelu Lukaku è l'uomo di fiducia del allenatore del Napoli e poterlo recuperare a pieno regime è fondamentale per il proseguo della stagione dei partenopei.

