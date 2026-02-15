Antonio Conte sorride perché il Napoli non aveva vinto contro la Roma dal 2024. La squadra di Napoli affronta i giallorossi in casa, con il desiderio di mettere fine a un lungo digiuno di successi. Stasera, nel match allo stadio Diego Armando Maradona, i partenopei cercano di ottenere tre punti fondamentali per la classifica.

Antonio Conte e il Napoli sono pronti al big match dello stadio Diego Armando Maradona di stasera. I partenopei ospiteranno la Roma di Gian Piero Gasperini, in una sfida complicata per entrambe. A far sorridere è però il dato in caso degli azzurri, che non perdono tra le mura amiche, in campionato, dall’8 dicembre 2024. Il dato fa sorridere Conte: imbattuti da oltre un anno in casa. Come riporta il dato raccolto dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non perde in casa in campionato dall’8 dicembre 2024, quando la Lazio si impose col gol di Isaksen. Da lì 22 risultati utili consecutivi in casa in campionato, per un rendimento in Serie A tra le mura amiche quasi ineccepibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Roma, il dato fa sorridere Conte: non succede dal 2024

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.