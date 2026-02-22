Napoli la mamma del piccolo Domenico | Tutti sapevano ma nessuno ha parlato mi sento tradita

La madre di Domenico afferma di sentirsi tradita perché molte persone sapevano dei rischi, ma non hanno detto nulla. La donna racconta di aver affidato la vita del figlio a chi avrebbe dovuto proteggerlo, senza ricevere alcun aiuto o supporto. La situazione ha generato dolore e rabbia, lasciando la madre senza parole. La sua testimonianza mette in luce il senso di abbandono e delusione vissuto in questi mesi.

"Finché non saprò la verità non posso" dire chi ha sbagliato, "ma qualcuno parlerà, deve parlare. Perché mio figlio adesso non c'è più e se n'è andato per colpa di qualcuno, anzi più di uno. Di questo sono certa". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico, il bambino di due anni morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto con un cuore rivelatosi danneggiato. "Sicuramente ci avrò parlato, gli avrò anche stretto la mano", dice la madre, riferendosi all'eventualità di aver incontrato più volte in ospedale le persone che hanno commesso un errore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La mamma del piccolo Domenico: "Chi ha sbagliato paghi e chieda perdono. Tutti sapevano ma nessuno parlava"Patrizia, madre di Domenico, denuncia che l’errore nel trapianto di cuore ha causato la morte del bambino.

Sugli aiuti ad Hamas tutti sapevano, ma nessuno si è sforzato di indagareL'inchiesta di Genova rivela come gli aiuti a Hamas fossero noti ma poco approfonditi dalle autorità italiane.

