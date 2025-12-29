Sugli aiuti ad Hamas tutti sapevano ma nessuno si è sforzato di indagare

L'inchiesta di Genova rivela come gli aiuti a Hamas fossero noti ma poco approfonditi dalle autorità italiane. Nonostante le scuse e le dichiarazioni ufficiali, emerge un quadro di ipocrisia che coinvolge anche i poteri giudiziari internazionali e gli esperti nel settore. Questa situazione invita a riflettere sull’importanza di un’indagine reale e trasparente, oltre le retoriche ufficiali, per affrontare con serietà le responsabilità e le connessioni di un fenomeno complesso.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Bisogna parlare a cena dell'inchiesta di Genova per riconoscere, pure dopo le scuse non richieste e il pistolotto sui crimini di Israele, che una media procura italiana è riuscita a sollevare un velo d'ipocrisia neanche sfiorato dai poteri giudiziari internazionali e dagli specialisti della lotta al terrorismo. Tutti sapevano che qualunque aiuto ai palestinesi subiva almeno la distrazione di una corposa tangente ad Hamas. Tutti sapevano, ma nessuno si è sforzato di indagare e documentare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sugli aiuti ad Hamas tutti sapevano, ma nessuno si è sforzato di indagare Leggi anche: Pamela, tutti sapevano ma nessuno ha fatto nulla. La mamma non si dà pace: “Mia figlia è stata lasciata sola” Leggi anche: “Tutti sapevano, ma nessuno faceva nulla. L’indifferenza uccide”. Il racconto di Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fondi dall'Italia ad Hamas, tra gli indagati anche la famiglia Hannoun; Gaza, Netanyahu alla Casa Bianca per incontrare Trump. I negoziati Israele-Hamas a Doha: focus su aiuti e ritiro Idf. Sugli aiuti ad Hamas tutti sapevano, ma nessuno si è sforzato di indagare - Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link : è gratis! ilfoglio.it

L’eterna cassaforte europea di Hamas - Gli arresti di oggi, comunque vada l’inchiesta, riaprono la questione dell’immensa e annosa zona grigia degli aiuti a Gaza, che vanno troppo spesso a ... huffingtonpost.it

Israele chiude tutti i valichi per Gaza dopo l'attacco di Hamas. Fermi gli aiuti umanitari - Israele ha chiuso i valichi di frontiera verso Gaza e bloccati i convogli di aiuti umanitari dopo che il governo ha accusato Hamas di aver violato l'accordo di cessate il fuoco. iltempo.it

Non sono felice che i soldi delle mie donazioni per aiuti umanitari al popolo palestinese siano finiti in pancia ad Hamas. - facebook.com facebook

Circa 7 milioni di euro, raccolti in Europa come aiuti umanitari per Gaza, venivano in realtà dirottati verso Hamas, organizzazione terroristica. L’invasione è già qui, ed è la progressiva islamizzazione dell’Europa. E a pagarne il prezzo è la sicurezza degli euro x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.