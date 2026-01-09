Manna DS del Napoli | Sotto gli occhi di tutti quanto successo con il Verona | il VAR…
Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha commentato a Radio CRC le recenti decisioni arbitrali, evidenziando quanto accaduto con il Verona e il ruolo del VAR. Ha inoltre anticipato aspetti legati alla preparazione della squadra in vista del prossimo importante match contro l’Inter, sottolineando l’attenzione e la professionalità del club in un momento cruciale della stagione.
Manna. Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a Radio CRC affrontando diversi temi legati alla squadra e al prossimo big match contro l’ Inter. Sulla questione arbitrale, il DS partenopeo non ha nascosto le proprie preoccupazioni: “ Sicuramente stiamo vivendo un momento storico non felice per quanto riguarda le vicende arbitrali: è evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l’arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
