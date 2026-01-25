Juventus-Napoli fallo di Bremer su Hojlund | perché non è stato fischiato il rigore

Durante la partita tra Juventus e Napoli, l'arbitro Mariani ha deciso di non assegnare il rigore al Napoli, nonostante alcuni contatti in area. In particolare, il fallo di Bremer su Hojlund, così come altri scontri come quello tra Kalulu e Vergara, sono stati valutati senza concedere il penalty. Questa scelta ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, evidenziando le decisioni arbitrali in momenti chiave del match.

Contatto Bremer-Hojlund prima, Kalulu-Vergara poi: ma l'arbitro Mariani ha deciso di non assegnare calcio di rigore al Napoli, nella sfida di oggi all'Allianz Stadium contro la Juventus. L'arbitro, infatti, non è stato richiamato al Var in quanto è stata confermata la decisione di campo. Dal campo anche mister Conte ha protestato: «Non lo vai neanche a vedere?». Live Juventus-Napoli 1-0, finisce il primo tempo: bianconeri in vantaggio con David La sfida è diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia. Ad operare come guardalinee ci sono Tegoni e Berti, supportati dal quarto uomo Marchetti e dal controllo in sala VAR affidato a Doveri e Di Paolo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Bremer Hojlund, il Napoli reclama il rigore. Marelli: «Molto al limite, quasi una cintura». E c’è la frase sarcastica di ConteDurante la partita tra Napoli e Juventus, il Napoli ha richiesto un calcio di rigore per un presunto fallo su Hojlund.

