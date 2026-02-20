La fiaccolata di Domenico | Taurano e Nola si stringono nel dolore

Domenico è morto in un incidente stradale a Taurano, e la comunità si unisce in una fiaccolata per ricordarlo. La tragedia ha colpito profondamente i residenti, che si sono radunati per onorare la sua memoria con luci tremolanti e canti. Nola, vicino a Taurano, si unisce al dolore, inviando messaggi di solidarietà. La manifestazione si svolge lungo le strade principali, dove si sono accese decine di candele. La comunità si prepara a portare avanti il ricordo di Domenico, con rispetto e commozione.

Taurano, 20 febbraio 2026. La piccola comunità si prepara a indossare il suo dolore come una veste sottile, che non riesce mai a proteggerla completamente. La loro terra, Taurano, ora si stringe attorno a loro come una madre che non sa più come consolare il suo bambino. Il corteo di fiaccole partirà dalla villa comunale, un angolo di mondo dove i sogni di chi è rimasto si intrecciano con quelli di chi è partito, e giungerà al convento di San Giovanni del Palco. Lì, tra le ombre di pietre antiche e secoli di storia, sarà celebrata una messa. Non una semplice messa, ma una preghiera collettiva che unirà i cuori di un intero paese, avvolgendo Antonio e Patrizia in una coperta di luce fioca e tremante.