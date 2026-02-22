Napoli gli ultras per Domenico Caliendo | Anima innocente

Domenico Caliendo, un bambino di 2 anni e 4 mesi, è stato ricoverato al Monaldi a causa di una grave malattia. La notizia ha scosso l’intera comunità, che si stringe intorno alla sua famiglia. Gli ultras di Napoli hanno espresso il loro sostegno, definendo Caliendo un’“anima innocente”. La richiesta di solidarietà si fa sentire tra i tifosi, mentre i medici continuano le cure. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Una notizia di quelle che smuovono il paese, da Nord a Sud, e che ha occupa le prime pagine di tutti i giornali: Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 4 mesi ricoverato al Monaldi, ieri è morto in seguito a delle complicazioni del suo quadro clinico. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica, dello spettacolo e anche dello sport. Già nella giornata di ieri, il Napoli aveva pubblicato su X un post subito dopo la morte del piccolo: «Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo». Si erano poi susseguiti gli striscioni degli ultras in diversi stadi italiani, passando dalla Curva Sud della Juventus («Domenico, il tuo cuore batte con noi») a quella del Palermo («Rip piccolo Domenico, giustizia»). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, il dolore per la morte di Domenico Caliendo: striscioni, fiori e un altarino in memoria a NolaDomenico Caliendo ha perso la vita a causa di un incidente stradale, provocando dolore tra amici e familiari.

Tutta Napoli e non solo continua a piangere il piccolo Domenico Caliendo Questa mattina è apparso in città uno striscione davvero toccante che porta la firma della Curva A @lavocedelpopolo_ #TifosiNapoli - facebook.com facebook

"Domenico, il tuo cuore batte con noi!" Lo striscione del tifo bianconero in #CurvaSud per il piccolo Domenico Caliendo, al quale tutti noi ci uniamo! #JuveComo x.com