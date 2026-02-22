Manna rabbia Napoli | Gol di Gutierrez annullato senza motivo così è imbarazzante

Manna denuncia che il gol di Gutierrez è stato annullato senza motivo, provocando rabbia tra i tifosi del Napoli. Il dirigente spiega che l’arbitro non ha segnalato alcun fallo e si chiede a cosa serva il VAR in queste situazioni. La squadra si gioca una partita importante in una stagione difficile, e la decisione ha creato ulteriori dubbi sulla trasparenza delle scelte arbitrali. La contestazione continua tra i supporter azzurri.

Il Napoli recrimina e Giovanni Manna, il direttore sportivo degli azzurri, non utilizza giri di parole. Due le situazioni delicate: il rigore concesso e poi tolto dopo on-field review e la rete annullata a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund durante un corpo a corpo con Hien. Ed è soprattutto quest'ultima azione a provocare la rabbia in tutti gli esponenti della società. "È incommentabile. Lasciamo stare il rigore tolto, ma la rete che abbiamo fatto nel secondo tempo è buona. È una follia. È una stagione complicata per gli infortuni, andiamo sopra 2-0 a Bergamo e ci viene tolto un gol così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Atalanta-Napoli, furia Manna: «Sul gol di Gutierrez non c'è niente, è imbarazzante. Vergognoso»Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, critica duramente gli arbitri dopo la partita contro l’Atalanta, accusando un errore sul gol di Gutierrez.

Atalanta-Napoli, Manna furioso: “Gol annullato imbarazzante, non è calcio. Facciamo la figura dei co**ioni”Giovanni Manna critica un episodio durante Atalanta-Napoli, dopo che il secondo gol degli azzurri è stato annullato per un presunto fallo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rabbia e sindrome d'accerchiamento: spunta la reazione dello spogliatoio del Napoli dopo il Como.

Napoli, Manna sul mercato: Vogliamo allungare la rosa, in attacco siamo molto cortiGiovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro il Copenaghen: Hojlund è un grande professionista e un grande ... tuttomercatoweb.com

Calciomercato Napoli, Manna: «In quali reparti interverremo? In avanti siamo molto corti»Tra campo e mercato. Giovanni Manna è intervenuto a pochi minuti dall'inizio della sfida di Champions League contro il Copenaghen. Queste le parole del ds azzurro: «Hojlund è un grande professionista. ilmattino.it

Giovanni #Manna si è presentato ai microfoni di DAZN per esternare tutta la sua comprensibile rabbia: "Il gol annullato è imbarazzante. Dov'è il fallo qua Il Var cosa ci sta a fare". - facebook.com facebook