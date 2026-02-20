Milan | malcontento per una serie di episodi arbitrali

Il Milan ha espresso forti dubbi sulle decisioni arbitrali che hanno influenzato le partite di questa stagione. Dopo il pareggio 1-1 contro il Como, i dirigenti hanno inviato una lettera ufficiale all’AIA, contestando alcune scelta che hanno rischiato di compromettere i risultati della squadra. La protesta si concentra su diversi episodi chiave, tra cui un gol annullato e un rigore non concesso. La questione ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Milan non ci sta più e lo ha fatto sapere in modo diretto ma composto. Dopo il pareggio 1-1 contro il Como (mercoledì 18 febbraio a San Siro), la dirigenza rossonera ha contattato i vertici dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) per esprimere il proprio malcontento su una serie di episodi arbitrali ritenuti penalizzanti in questa stagione 202526. Non si è trattato di una protesta formale o di un dossier ufficiale, ma di una telefonata “garbata” – come la definiscono fonti vicine al club – per far comprendere che “ora basta errori” e auspicare maggiore attenzione nel rush finale di campionato Il detonatore principale è stato l’intervento su Strahinja Pavlovic nel primo tempo contro il Como: il difensore serbo ha subito un tackle durissimo da Rik Van der Brempt (terzino del Como), con i tacchetti alti sulla tibia sinistra che hanno provocato un vasto ematoma muscolare e un edema osseo al perone senza frattura.🔗 Leggi su Dailymilan.it

