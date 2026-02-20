Milan | malcontento per una serie di episodi arbitrali

Il Milan ha espresso forti dubbi sulle decisioni arbitrali che hanno influenzato le partite di questa stagione. Dopo il pareggio 1-1 contro il Como, i dirigenti hanno inviato una lettera ufficiale all’AIA, contestando alcune scelta che hanno rischiato di compromettere i risultati della squadra. La protesta si concentra su diversi episodi chiave, tra cui un gol annullato e un rigore non concesso. La questione ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Milan non ci sta più e lo ha fatto sapere in modo diretto ma composto. Dopo il pareggio 1-1 contro il Como (mercoledì 18 febbraio a San Siro), la dirigenza rossonera ha contattato i vertici dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) per esprimere il proprio malcontento su una serie di episodi arbitrali ritenuti penalizzanti in questa stagione 202526. Non si è trattato di una protesta formale o di un dossier ufficiale, ma di una telefonata “garbata” – come la definiscono fonti vicine al club – per far comprendere che “ora basta errori” e auspicare maggiore attenzione nel rush finale di campionato Il detonatore principale è stato l’intervento su Strahinja Pavlovic nel primo tempo contro il Como: il difensore serbo ha subito un tackle durissimo da Rik Van der Brempt (terzino del Como), con i tacchetti alti sulla tibia sinistra che hanno provocato un vasto ematoma muscolare e un edema osseo al perone senza frattura.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: malcontento per una serie di episodi arbitrali Leggi anche: Inter-Juventus, Milan scontento per la direzione di gara. Malumore rossonero anche per altri episodi arbitrali Leggi anche: Juve Lazio, ancora polemiche sugli episodi arbitrali: c’è la presa di posizione dell’AIA! ORA BASTA, QUALCUNO FERMI QUESTO ARBITRO PER IL BENE DELLA SERIE A. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ICE in Italia: tra Olimpiadi e proteste - Università degli Studi Internazionali di Roma; Milan irritato per il rosso ad Allegri: la posizione del club sulle decisioni arbitrali; To-Mi, i binari dello scontento: oltre 7 mila firme contro i disservizi; Corriere dello Sport - Milan, malumori per il caso Kalulu-Bastoni in Inter-Juventus e non solo. Dal club rossonero trapela malcontento per gli episodi arbitrali di Milan-ComoIl giorno dopo la sfida contro il Como, in casa Milan il clima è tutt’altro che disteso. Oltre al risultato, a tenere banco dalle parti di via Aldo Rossi sono alcuni episodi arbitrali ... milannews.it Il Milan è amareggiato per gli episodi arbitrali contro il ComoAC Milan alle prese con polemiche arbitrali e tensioni interne in un momento cruciale della stagione, tra espulsioni e infortuni. Dopo la recente partita contro il Como, in casa Milan non si respira u ... notiziemilan.it Il Milan ha deciso di contattare l'AIA dopo la gara contro il Como per esprimere il proprio malcontento in merito a certe decisioni arbitrali - facebook.com facebook Il #Milan in protesta dopo il match contro il #Como. Gli altri episodi controversi della stagione aumentano, così come il malcontento nella dirigenza rossonera che ha chiamato l' #AIA per far sentire la propria voce. #milannews24 x.com