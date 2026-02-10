Juve Lazio ancora polemiche sugli episodi arbitrali | c’è la presa di posizione dell’AIA!

La partita tra Juve e Lazio si riapre tra polemiche sugli episodi arbitrali. L’AIA ha preso una posizione chiara, confermando la promozione del direttore di gara senza infliggere sanzioni. La decisione ha subito spento le discussioni che erano nate intorno alle decisioni dell’arbitro durante il match.

