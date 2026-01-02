All’inizio del nuovo anno, Russia e Ucraina continuano a fronteggiare un conflitto che si protrae tra accuse di terrorismo e interventi militari. Le recenti tensioni si inseriscono in un contesto di violenze e distruzioni che non si sono mai interrotte, segnando un proseguimento della difficile situazione umanitaria e politica nella regione.

Tragiche continuità. L’anno nuovo, in Russia e Ucraina, comincia esattamente come quello vecchio: con panorami di macerie, incursioni di droni esplosivi, vittime civili e incessanti scambi di accuse. E nuove ombre che si addensano e si allungano sulle trattative di pace in corso. Oltre alle ondate di scambi d’accuse per l’attacco con droni tentato contro la residenza presidenziale russa, il 2026 nella Federazione si inaugura con rivendicazioni per la strage sul Mar Nero. Il primo giorno dell’anno, mentre il presidente Zelensky tacciava il Cremlino di aver colpito il suo Paese con oltre 200 droni d’attacco, Mosca ha puntato l’indice contro Kiev, accusandola di aver “deliberatamente” colpito un hotel di Kherson mentre erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russia accusa l’Ucraina di “terrorismo” contro i civili nel raid di Capodanno. Kiev: “Colpiamo solo obiettivi militari”

Leggi anche: Ucraina, raid Russia contro infrastrutture energia: blackout a Kiev. Morto un bimbo a Zaporizhia

Leggi anche: Decreto Ucraina, Cdm insiste contro Russia e approva proroga decreto aiuti a Kiev, Lega: “No armi, ma mezzi per logistica e difesa civili”

Il braccio di ferro diplomatico tra #Russia e #Ucraina. Il #Cremlino insiste: “La residenza di Putin fuori Mosca attaccata dai droni. La nostra posizione negoziale si indurirà”. #Kyiv nega e accusa: “Un tentativo di affossare i colloqui”. #Tg1 Giuseppe Rizzo x.com

