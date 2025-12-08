Alta tensione tra Thailandia e Cambogia raid aerei e 385mila civili evacuati dal confine conteso
Poche ore fa la Thailandia ha lanciato raid aerei lungo il confine conteso con la Cambogia, dopo che almeno un soldato thailandese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti negli scontri. L’escalation segna un drammatico deterioramento della situazione appena sei settimane dopo che Donald Trump aveva supervisionato la firma di un accordo di cessate il fuoco tra i due paesi. Secondo le autorità militari thailandesi, l’aviazione del paese ha colpito obiettivi militari in diverse aree lungo il confine, accusando la Cambogia di aver mobilitato armamenti pesanti e riposizionato unità da combattimento. 🔗 Leggi su Cultweb.it
