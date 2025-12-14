Nadia Battocletti | Leggenda del cross? Volevo fare come Lalli poi… Mi cimenterò nelle indoor
Nadia Battocletti, campionessa d’Europa di cross, si distingue ancora una volta con una vittoria autorevole a Lagoa. La giovane atleta, ispirata da Lalli, si prepara ora a sfidare nuove sfide, tra cui le competizioni indoor. La sua determinazione e talento continuano a consolidare la sua posizione tra le stelle del panorama atletico internazionale.
Nadia Battocletti si è confermata Campionessa d’Europa di Cross, imponendosi con assoluta disinvoltura sull’arzigogolato percorso di Lagoa, ricco di curve e caratterizzato dalla terra battuta più che da erba e fango. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha difeso brillantemente il titolo conquistato lo scorso anno ad Antalya, piazzando un attacco risolutore nel corso della penultima tornata e distanziando la britannica Keith e la turca Can. L’azzurra ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Sono tanto, tanto, tanto fiera di me. A vedermi sulla linea di partenza si pensa che sia sempre tutto facile, ma in realtà si può arrivare con un po’ più di ansia, di tensione, di stanchezza: ormai la vita di un’atleta non è soltanto correre, nelle nostre giornate c’è molto altro. Oasport.it
