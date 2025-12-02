Se Dazn ci molla come ha fatto in Francia siamo tutti nei guai Vorrei convocare gli Stati Generali | l’allarme di De Laurentiis

“Se Dazn dovesse mollarci come ha fatto in Francia, saremmo tutti nei guai”. Mai banale Aurelio De Laurentiis, nemmeno sul palco del Gran Galà del Calcio, durante un evento in cui sono stati premiati i migliori dello scorso campionato. Salito sul palco per ritirare il premio di miglior società del 202425 e intervistato da Fabio Caressa, De Laurentiis ha lanciato l’allarme per quanto riguarda la situazione dei diritti televisivi e nello specifico le difficoltà economiche che vivono i club di Serie A. Dopo il flop dello scorso anno, la Ligue 1 ha deciso di chiudere ogni rapporto con Dazn, creando una piattaforma televisiva e digitale ufficiale gestita da LFP (Ligue de Football Professionnel) Media, con il canale Ligue 1+ a trasmettere i match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se Dazn ci molla come ha fatto in Francia, siamo tutti nei guai. Vorrei convocare gli Stati Generali”: l’allarme di De Laurentiis

