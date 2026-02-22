Muore sul lavoro travolto da un albero | indagini in corso

George Adrian Lupu, 39 anni, ha perso la vita travolto da un albero mentre lavorava in campagna. La causa dell’incidente sembra essere una caduta improvvisa dell’albero durante le operazioni di taglio. Gli investigatori stanno esaminando le circostanze dell’incidente e le eventuali mancanze di sicurezza. La comunità di Calabritto si stringe attorno alla famiglia e agli amici del lavoratore. Le autorità continuano le verifiche sul luogo dell’incidente.

© Anteprima24.it - Muore sul lavoro travolto da un albero: indagini in corso

Tempo di lettura: 2 minuti C’è silenzio nelle campagne di Calabritto, lo stesso silenzio che ha avvolto la comunità dopo la morte di George Adrian Lupu, il 39enne rimasto vittima di un incidente durante un intervento su un albero. A ventiquattro ore dalla tragedia, l’attenzione si concentra sugli accertamenti disposti dalla magistratura per fare piena luce su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato nel taglio di alcuni rami quando una parte della pianta avrebbe ceduto improvvisamente, travolgendolo. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. I colleghi hanno tentato di prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Avellino, tragedia sul lavoro: operaio muore travolto da un alberoUn operaio ha perso la vita a Quaglietta dopo essere stato travolto da un albero durante le operazioni di taglio. Tragedia sul lavoro a Calabritto: operaio perde la vita travolto da un alberoUn operaio è morto questa mattina a Calabritto dopo essere stato travolto da un albero. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bernate Ticino, operaio muore travolto da un macchinario; Non rientra a casa e scatta l'allarme. Operaio trovato morto a mezzanotte in un cantiere; Terribile incidente sul lavoro a Pavarolo: travolto da un trattore a 95 anni, morto Giovanni Varetto; Operaio muore investito, choc sulla Montelabbatese. Andava al lavoro in bicicletta alle 5.30 quando un’auto lo ha travolto. Avellino, travolto da un albero: muore operaio sul lavoroHa perso la vita sul lavoro. George Adrian Lupu, muratore rumeno di 39 anni, stava effettuando lavori di taglio di un albero all'interno dell'azienda per la quale prestava servizio ... ilmattino.it Incidente sul lavoro in Irpinia: operaio muore schiacciato da un alberoIncidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un albero. La tragedia è avvenuta a Calabritto, in Irpinia. ilgiornalelocale.it Tragedia sul lavoro: muore boscaiolo 38enne Dramma a Calabritto, dove un boscaiolo di 38 anni, di nazionalità rumena, ha perso la vita a seguito di un incidente mentre era impegnato in attività lavorative in un’area boschiva del territorio. Secondo le prime i - facebook.com facebook